Türkiye'nin farklı bölgelerinden bir araya gelen esnafın oluşturduğu grup, yöresel lezzetler için il il geziyor.

Yılda yaklaşık 25 şehri gezen grup, "Yöresel Ürün Festivali" adı altında, gittikleri illerde stantlar kurarak yemek kültürleri ve yöresel ürünlerini tanıtıyor.

Kastamonu'da, 23 Ağustos Ortaokulu bahçesine kurulan stantlarda, Gümüşhane'nin pestil ve kömesi, Erzurum'un cağ kebabı, Sivas'ın tulum peyniri, Siirt fıstığı, Trabzon peyniri, Afyonkarahisar sucuğu, Hatay'ın kağıt kebabı, Gaziantep'in içli köftesi ile baharatları, Diyarbakır mutfağının lezzetleri ile pek çok yöresel ürün ziyaretçilere tattırıldı.

Organizasyonu düzenleyen Ejder Daloğlu, 8 yıldır il il gezerek yöresel lezzetleri tanıttıklarını belirtti.

"Türkiye'deki tüm illeri geziyoruz"

Yılda yaklaşık 25 il gezdiklerini anlatan Daloğlu, "Türkiye'deki tüm illeri geziyoruz. Yöresel ürünleri tanıtıyoruz, satışını da yapıyoruz. Geçen ay Samsun ve Tokat'a gittik. Ayda 2 ya da 3 program yapıyoruz" dedi.

Daloğlu, Kastamonu'daki programın 6 Ağustos'ta sona ereceğini, bu tarihten sonra Çankırı ve Sinop'a hareket edeceklerini söyledi.

Gaziantep'ten gelen Sercan Kızılarslan ise, Gaziantep'te esnaflık yaptığını dile getirdi.

Kızılarslan, "Buraya Antep'i tanıtmaya geldik. Kastamonu halkını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Gümüşhane'den gelen Emir Somuncu da 15 gün aralıklarla şehir şehir gezdiklerini aktardı.

Somuncu, "Gümüşhane pestil, köme ürünlerinin tanıtım ve satışını yapıyoruz. Vatandaşlara ürünlerimizi denemelerini tavsiye ederiz. Burada farklı lezzetler, farklı tatlar var" diye konuştu.

Kaynak: AA