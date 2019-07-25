Turizmin geliştirilmesi amacıyla Edirne'deki İbrice Limanı'nın 1 mil açığında batırılan Airbus A330 tipi yolcu uçağı, dalgıçların ilgisini görüyor.

Dalgıçların yeni adresi haline gelen uçağın batırıldığı bölge, deniz altı turizmini de canlandırdı.

Trakya Üniversitesi Sualtı Topluluğu üyesi üniversite öğrencileri tarafından da uçağa dalış yapıldı.

Türkiye Su Sporları Federasyonu Edirne İl Temsilci Özkan Arsu, Saros Körfezi'nin dünyanın en temiz denizi olduğunu söyledi.

Dünyada batık haldeki en büyük uçaklardan birinin Saros'ta olduğunu belirten Arsu, şöyle konuştu:

"Uçağın boyu 65 metre, kanat genişliği ise 60 metre. Dalış yapacaklar görsel zenginliği gerçeğinde yaşayacak ve hissedecekler. Uçak batığı hem doğaya hem de dalgıçlara büyük bir fayda sağlıyor. Balıklar uçakta yuva yaparak çoğalıyor. Dalış turizmi açısından da dalgıçlara alternatif bir alan oluştu. Yerli yabancı çok sayıda dalgıç batık uçağı görmek için limana geliyor."

Dev uçak geçen ay batırılmıştı

İlk seferini 1995'te yapan, geçen yıl da emekliye ayrılan Airbus A330 tipi yolcu uçağı, mart ayında 6 tırla parçalar halinde Antalya'dan Edirne'nin İbrice Limanı'na götürülmüştü.

Uçak, turizme katkı sunmak amacıyla 14 Haziran'da kıyıdan 1 mil açıkta batırılmıştı.

Kaynak: AA