Balıkesir'de yol kenarında yaralı halde bulunan kaplumbağa hayvan, bakımevinde tedavi altına alındı. Plastik kelepçelerden atel yapıldı, kırılan kabuk birbirine bağlandı.

Kabuğunda 5 çatlak olduğu tespit edilen kaplumbağanın tedavisi için ilginç bir yöntem uygulandı.

Veteriner Hekim Oğuz Erçel, "Kelepçelerden bir atel uygulaması gerçekleştirdik. Kabukları açıkta olduğu için iyileşme mümkün olmayacaktı. Biz kelepçelerle bu yara kabuklarını birbirine tekrar koyup merhemle çeşitli tedavilerle iyileşmesini sağlayacağız" dedi.

Tedavisi bir süre devam edecek olan kaplumbağa iyileştikten sonra doğaya salınacak.

Kaynak: TRT Haber