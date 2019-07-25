İpekyolu ilçesinde, 10 Mayıs 2016'da terör örgütü PKK mensuplarının yola döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Ferhat Arslan'ın, polis memuru olan kızı Esra Arslan dünya evine girdi.

Meslektaşı Burak Akbaba ile evlenen Arslan'ı, en mutlu gününde, babasının mesai arkadaşları da yalnız bırakmadı.

Düğün öncesi hazırlıklarını tamamlayan gelin ve damada sürpriz hazırlayan Van Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, zırhlı polis araçlarını yeni çift için Türk bayraklarıyla süsledi.

Çifti evden alan polisler, huzur ve güvenliğin sağlanmasında kullandıkları zırhlı araçlarla konvoy oluşturup Van'daki caddelerde tur attı.

Şehit Arslan'ın adının da verildiği araçların şehir turu sırasında, vatandaşlar da el sallayarak polislere destek verdi, meslektaşları da konvoyun önünü keserek damattan para almaya çalıştı.

Konvoy eşliğinde Tuşba ilçesindeki bir düğün salonuna götürülen gelin ile damat, unutamayacakları anlar yaşadı.

Düğüne katılan davetlilerle polis memurları, müzik eşliğinde halay çekerek eğlendi.

Van Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ve Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman da şehit kızını yalnız bırakmayarak mutluluğuna ortak oldu.

Kaynak: AA