Orman yangınlarında alevlere anında müdahale etmek büyük önem taşıyor. Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Ali Demirtaş ve Dursun Bayri de bu düşünceyle yola çıktı.

İçmeler ile Turunç arasındaki 10 kilometrelik kara yolu kenarına kısa aralıklarla onlarca su dolu bidon bıraktılar.

Sönmemiş bir izmarit, mangal ya da anız ateşi...

Sayısı her geçen gün artan bidonlar sayesinde birçok yangın büyümeden söndürüldü.

Ali Demirtaş, "Biz bunu 4 yazdır yapıyoruz. İki yaz önce hatta ufak bir yangını bu bidonlarla söndürebildik. Yani büyümeden engelledik" dedi.

Uygulama büyük destek gördü

Projeye Marmaris Belediyesi de destek veriyor.

Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Köksal, "Maksat bir yangın olması halinde anında müdahale edilmesi açısından böyle 100'er metre arayla Turunç'a kadar bu bidonları koyuyoruz" dedi.

İki gönüllü bidonları sık sık kontrol ediyor. Dökülen ya da sıcak nedeniyle suyu azalan bidonlara su takviyesi yapılıyor.

Ormanların gönüllü korucuları olan Ali Demirtaş ve Dursun Bayri, bidon sayısını artırmayı hedefliyor.

Kaynak: TRT Haber