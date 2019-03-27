Ekonomi
Türkiye Bankalar Birliği'nden likidite açıklaması
27 Mart 2019 Çarşamba 18:32 - Son Güncelleme 27 Mart 2019 Çarşamba 18:52
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, "Türk bankalarının yurt dışındaki bankalara likidite vermedikleri doğru değil." dedi.
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Aydın, "Bankalar, bankacılık düzenlemelerine, teamüllerine, ticari esaslarına uygun davranıyor." diye konuştu.
Aydın, Türkiye'nin lirayı zayıflatak için yapılan spekülatif ataklara karşı gerekli duruşu sergilediğini söyledi.
Ayrıntılar geliyor...
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.