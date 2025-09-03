Açık 23ºC Ankara
Ekonomi
AA 03.09.2025 19:46

Türkiye-Azerbaycan 4. Enerji Forumu yarın İzmir'de başlıyor

Türkiye ile Azerbaycan, enerji alanındaki stratejik işbirliğini bir adım ileri taşıyan Türkiye-Azerbaycan 4. Enerji Forumu, yarın İzmir’de düzenlenecek.

Türkiye-Azerbaycan 4. Enerji Forumu yarın İzmir'de başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, forum kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, enerji alanında işbirliğinin geliştirilmesini öngören Forum Protokolü'ne imza atacak.

Türkiye ile Azerbaycan, enerji alanındaki işbirliğini daha da sıkılaştırmaya hazırlanıyor. Bu çerçevede, Türkiye-Azerbaycan 4. Enerji Forumu, 4 Eylül'de İzmir'de gerçekleştirilecek.

Forum açılışına Bakan Bayraktar'ın yanı sıra Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanının İklim Konularından Sorumlu Temsilcisi ve COP29 Başkanı Muhtar Babayev iştirak edecek. Forum kapsamında iki ülke, heyetler arası görüşme de gerçekleştirecek.

Forum, Türkiye ve Azerbaycan'ın ilgili kamu ve özel sektörlerinin katılımıyla oluşturulmuş 6 Çalışma Grubu ile faaliyet gösterecek. "Hidrokarbon ve petrokimya", "yenilenebilir enerji", "elektrik piyasası, elektrik dağıtım ve iletim", "regülasyon", "enerji verimliliği" ve "madencilik" çalışma gruplarının ortaya koyduğu çalışmalar da forumda ele alınacak.

Forumda, çeşitli işbirliği faaliyetlerine zemin hazırlayan bir Forum Protokolü de imza altına alınacak.

Söz konusu protokol kapsamında taraflar, enerji alanında faaliyet gösteren küresel ve bölgesel organizasyon ve kuruluşlarda işbirliğinin ve koordinasyonun güçlendirilerek sürdürülmesi konusunda mutabakat sağlayacak.

