Ekonomi
AA 03.09.2025 16:53

Savunma ve havacılıkta ihracat artışı sürüyor

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ağustos ayında, savunma ve havacılık sanayiinin yüzde 97,3 artışla 834 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Görgün, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, savunma sanayiinin ihracat performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Savunma ve havacılık sanayiinde ağustos ayında gerçekleşen ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 97,3 artarak 834 milyon dolara ulaştığını açıklayan Haluk Görgün, ocak-ağustos döneminde toplam ihracatın da yüzde 45 artışla 5 milyar 418 milyon dolara yükseldiğini vurguladı.

Görgün, paylaşımında şunları kaydetti:

"Savunma Sanayii Başkanlığı olarak uluslararası işbirliği faaliyetlerimiz ve yüksek teknolojiye dayalı ve katma değeri yüksek ürünlerimizle ihracatın sürdürülebilirliğini teminat altına almak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ana yüklenicilerimizden KOBİ’lerimize uzanan bu başarı zincirini hep birlikte daha da ileriye taşıyacağız.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu ihracat hedeflerine ulaşmak için sektör olarak gece gündüz çalışmaya ve yeni başarılara imza atmaya devam edeceğiz.

Emeği geçen tüm firmalarımızı, mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve başkanlık personelimizi yürekten tebrik ediyorum. Milli teknolojilerle büyüyen bir Türkiye için, durmaksızın çalışmaya devam!"

