Ekonomi
TRT Haber 03.09.2025 16:48

Bakan Şimşek: Yıllık dış ticaret açığı 87,5 milyar dolara geriledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ağustos ayında yıllık dış ticaret açığının 87,5 milyar dolara gerilediğini bildirdi.

Bakan Şimşek: Yıllık dış ticaret açığı 87,5 milyar dolara geriledi

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Takvim etkisi ve geçmiş aylarda öne çekilen talep sebebiyle ağustos ayında ithalatın yıllık bazda yüzde 3,9, ihracatın ise yüzde 0,9 azaldığını belirten Şimşek, altın ve enerji hariç bakıldığında ise ihracatın yıllık yüzde 1,2 oranında artış kaydettiğini vurguladı.

Şimşek, "Küresel ekonomideki belirsizliklerin azalması, paritedeki olumlu görünüm ve enerji fiyatlarındaki düşük seyir dış dengemiz açısından olumlu bir konjonktüre işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek İhracat İthalat
Cevdet Yılmaz: OVP ile ihracatımıza hız kazandıracak adımlar atmayı sürdüreceğiz
