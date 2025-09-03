Bakan Şimşek: Yıllık dış ticaret açığı 87,5 milyar dolara geriledi

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Takvim etkisi ve geçmiş aylarda öne çekilen talep sebebiyle ağustos ayında ithalatın yıllık bazda yüzde 3,9, ihracatın ise yüzde 0,9 azaldığını belirten Şimşek, altın ve enerji hariç bakıldığında ise ihracatın yıllık yüzde 1,2 oranında artış kaydettiğini vurguladı.

Şimşek, "Küresel ekonomideki belirsizliklerin azalması, paritedeki olumlu görünüm ve enerji fiyatlarındaki düşük seyir dış dengemiz açısından olumlu bir konjonktüre işaret ediyor." ifadelerini kullandı.