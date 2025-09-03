Az Bulutlu 27ºC Ankara
Ekonomi
AA 03.09.2025 15:32

Cevdet Yılmaz: OVP ile ihracatımıza hız kazandıracak adımlar atmayı sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Hazırlıklarında son aşamaya geldiğimiz ve önümüzdeki günlerde açıklayacağımız Orta Vadeli Program ile ihracatımıza hız kazandıracak adımlar atmayı sürdüreceğiz" dedi.

Cevdet Yılmaz: OVP ile ihracatımıza hız kazandıracak adımlar atmayı sürdüreceğiz
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, NSosyal hesabından, ağustos ayı dış ticaret verilerine ilişkin paylaşımda bulundu.

"Uyguladığımız politikaların beklentileri olumlu yönde etkilediği, öngörülebilirliğin ve ekonomiye olan güvenin arttığı ortamda dış ticaret dengelerimiz de iyileşiyor." değerlendirmesini yapan Yılmaz, ihracatın bu yılın ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 azalmasına karşılık ithalattaki yüzde 3,9 oranındaki düşüşün, dış ticaret dengesine olumlu yansıdığını belirtti.

Yılmaz, dış ticaret açığının aynı dönemde yüzde 16,7 oranında azaldığına ve yıllıklandırılmış değerinin 87,5 milyar dolara gerilediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Gerek dış ticaret, gerekse turizmde sağlanan olumlu gelişmeler, yıl sonunda cari açığın milli gelire oranını programda öngördüğümüz yüzde 2'lik seviyenin altına getirecektir. Küresel rekabette önemli bir aktör olmayı sürdürerek ülkemizin uluslararası yatırımlardan daha fazla pay almasını sağlayacak ve ihracat odaklı teknolojik dönüşüm ile ekonomimizin verimliliğini yükselteceğiz. Hazırlıklarında son aşamaya geldiğimiz ve önümüzdeki günlerde açıklayacağımız Orta Vadeli Program ile ihracatımıza hız kazandıracak adımlar atmayı sürdüreceğiz."

İzmir'de eğitim uçağı mısır tarlasına düştü
