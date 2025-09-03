Az Bulutlu 27ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 03.09.2025 12:55

Bakan Şimşek: Enflasyondaki düşüş ağustosta da devam etti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık temel mal ve hizmet enflasyonundaki düşüşün ağustosta da devam ettiğine dikkati çekerek, "Temel mal enflasyonu yüzde 19,8 gerçekleşirken hizmet enflasyonu 2022 yılı nisan ayından sonraki en düşük seviyesi olan yüzde 45,8'e geriledi" ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek: Enflasyondaki düşüş ağustosta da devam etti

Bakan Şimşek, NSosyal hesabından, ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Dezenflasyon sürecinin kesintisiz sürdüğüne işaret eden Şimşek, ağustosta yıllık enflasyonun geçen yılın mayıs ayına göre 42,5 puan gerileyerek yüzde 33'ün altına indiğini belirtti.

Şimşek, zirai don ve kuraklığın da etkisiyle uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde fiyat artışı gerçekleşen gıda grubunun aylık enflasyona etkisinin 0,7 puan olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yıllık temel mal ve hizmet enflasyonundaki düşüş ağustosta da devam etti. Temel mal enflasyonu yüzde 19,8 gerçekleşirken hizmet enflasyonu 2022 yılı nisan ayından sonraki en düşük seviyesi olan yüzde 45,8'e geriledi. Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için ön koşul olan fiyat istikrarını kalıcı şekilde sağlamak için mali disiplini ve yapısal adımlarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Ağustos ayı enflasyonu açıklandı
Ağustos ayı enflasyonu açıklandı

ETİKETLER
Mehmet Şimşek Enflasyon
Sıradaki Haber
İşlenmeyen araziler kiralanacak: Çiftçiye yeni fırsat
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:18
Çin'deki askeri geçit törenine katılan Kim, ilk kez çok taraflı diplomatik bir etkinlikte yer aldı
13:03
Kütahya'da bağırsak hastalıklarının tedavisi için bor mineralli ürün geliştirildi
12:48
Savunma ve havacılık sanayii ihracatında yeni zirve
13:02
İşlenmeyen araziler kiralanacak: Çiftçiye yeni fırsat
12:41
Otomotiv endüstrisi ağustosta en fazla ihracat yapan sektör oldu
12:35
TEKNOFEST İstanbul için geri sayım başladı, ziyaretçi kayıtları açıldı
Irak'ta onlarca çeşidi bulunan hurma hasadı başladı
Irak'ta onlarca çeşidi bulunan hurma hasadı başladı
FOTO FOKUS
Türkiye'den Afganistan'a "deprem" yardımı
Türkiye'den Afganistan'a "deprem" yardımı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ