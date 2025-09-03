Az Bulutlu 27ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 03.09.2025 12:39

Otomotiv endüstrisi ağustosta en fazla ihracat yapan sektör oldu

Otomotiv endüstrisi, ağustos ayında 2,7 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.

Otomotiv endüstrisi ağustosta en fazla ihracat yapan sektör oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ağustosta toplam ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 azalışla 21,8 milyar dolar oldu.

Söz konusu ayda sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 2,7 milyar dolarlık ihracata imza attı. Söz konusu sektörü 2,6 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,5 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti.

Ağustos ayında ihracatını en fazla artıran sektör, yüzde 97,3 ile savunma ve havacılık sanayisi oldu.

Türkiye ihracatının yüzde 70,6'sını gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay yüzde 0,6 azalışla 15,4 milyar dolar olarak hesaplandı. Ağustosta ihracatın yüzde 12,5'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 3,9'luk düşüşle 2,7 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,4'ünü oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 0,4'lük yükselişle 523,8 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

- En fazla ihracat Almanya'ya

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke, 1 milyar 595 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 15 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 14 milyon dolarla ABD oldu.

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 7,9 milyar dolarla İstanbul, 1,5 milyar dolarla Kocaeli, 1,3 milyar dolarla Ankara olarak sıralandı.

ETİKETLER
Otomotiv İhracat
Sıradaki Haber
Merkez Bankası'ndan "Dijital Türk Lirası Projesi" ekosistemine katılım çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:18
Çin'deki askeri geçit törenine katılan Kim, ilk kez çok taraflı diplomatik bir etkinlikte yer aldı
12:55
Bakan Şimşek: Enflasyondaki düşüş ağustosta da devam etti
13:03
Kütahya'da bağırsak hastalıklarının tedavisi için bor mineralli ürün geliştirildi
12:48
Savunma ve havacılık sanayii ihracatında yeni zirve
13:02
İşlenmeyen araziler kiralanacak: Çiftçiye yeni fırsat
12:35
TEKNOFEST İstanbul için geri sayım başladı, ziyaretçi kayıtları açıldı
Irak'ta onlarca çeşidi bulunan hurma hasadı başladı
Irak'ta onlarca çeşidi bulunan hurma hasadı başladı
FOTO FOKUS
Türkiye'den Afganistan'a "deprem" yardımı
Türkiye'den Afganistan'a "deprem" yardımı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ