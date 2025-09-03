Açık 27.9ºC Ankara
Ekonomi
AA 03.09.2025 10:55

Ağustos ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıklandı

Tüketici fiyatları bazında ağustosta en yüksek fiyat artışı yüzde 36,43 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığında gerçekleşirken en çok ucuzlayan ürün yüzde 10,4 ile patates olarak belirlendi.

Ağustos ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, hava yolu ile yolcu taşımacılığındaki fiyat artışını, yüzde 16,32 ile gazete ve dergiler ve yüzde 8,14 ile un ve diğer tahıllar izledi.

Ağustosta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 8,11 ile ekmek, yüzde 6,36 ile sigaralar, yüzde 6,32 ile toz kakao ve yüzde 5,92 ile kahvaltılık tahıl ürünleri yer aldı.

En çok patates ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 10,4 ile patateste gerçekleşti. Bunu yüzde 2,86 ile çocuk giyim, yüzde 2,06 ile mutfak mobilyaları, yüzde 1,97 ile şarküteri ürünleri (sucuk, sosis, salam gibi) yüzde 1,87 ile televizyonlar takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, ağustosta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Hava yolu ile yolcu taşımacılığı 36,43
Gazete ve dergiler 16,32
Un ve diğer tahıllar 8,14
Ekmek 8,11
Sigaralar 6,36
Toz kakao 6,32
Kahvaltılık tahıl ürünleri 5,92
Evcil hayvanlarla ilgili veterinerlik ve diğer hizmetler 5,8
Margarin 5,63
Kahve 5,53

Ağustos ayı enflasyonu açıklandı
Ağustos ayı enflasyonu açıklandı

Ağustosta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Patates -10,4
Çocuk giyim -2,86
Mutfak mobilyaları -2,06
Şarküteri ürünleri (sucuk, sosis, salam gibi) -1,97
Televizyonlar -1,87
Çeşitli küçük aksesuarlar (pil, ampul gibi) -1,69
Kadın giyim -1,33
Kırtasiye malzemeleri -0,79
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel aksesuarlar -0,74
Oyunlar, oyuncaklar ve hobiler -0,7
 

TÜİK
Ağustos ayı enflasyonu açıklandı
OKUMA LİSTESİ