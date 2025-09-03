Az Bulutlu 26.4ºC Ankara
Ekonomi
AA 03.09.2025 17:45

Kimya sektöründen ağustosta 2,6 milyar dolarlık ihracat

Kimya sektörü ağustos ayında 2,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek toplam ihracattan yüzde 12 pay aldı.

Kimya sektöründen ağustosta 2,6 milyar dolarlık ihracat
[Fotograf: AA]

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden (İKMİB) yapılan açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, kimya sektörünün ağustos ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artış gösterdiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, ağustosta Türkiye'nin toplam ihracatının 21,8 milyar dolar olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Kimya sektörümüz ise geçen ay toplam ihracatın yüzde 12'sini gerçekleştirerek 2,6 milyar dolar değerinde kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı yaptı. Geçen yıl ağustos ayına göre sektörümüzün ihracatı yüzde 2,6 artış gösterdi. Temmuzdaki artıştan sonra ağustosta da ihracatımızın artmaya devam etmesi, önümüzdeki süreçte pozitif görünüm beklentimizi artırıyor. Ocak-ağustos dönemi ihracatımız 22 milyar dolara yaklaştı. Yıl sonu hedeflerimize ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. En çok ihracat yapan ikinci sektör olarak ülke ekonomisine en büyük katkı sağlayan sektörlerden biriyiz. Rekabet gücümüzü korumak ve daha güçlü ihracat rakamlarına imza atabilmek için devletimizin yeni teşvik ve destekler vermesi büyük önem taşıyor. Biz de İKMİB olarak sektörlerimizi desteklemeye devam edeceğiz."

İhracat
OKUMA LİSTESİ