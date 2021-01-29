Dünyayı etkisi alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle küresel krizin yaşandığı turizm sektöründe, "Güvenli Turizm" uygulamasını başlatan Türkiye'ye 2020'de gelen yurt dışı ziyaretçi sayısı 2019'a göre yüzde 69 düşüşle 15 milyon 963 bin 997 oldu.

Kişi başı ortalama harcama arttı

Türkiye'nin 2020'de elde ettiği turizm geliri bir önceki yıla göre yüzde 65 azaldı ve 12 milyar 59 milyon 320 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Kişi başı ortalama harcamanın yüzde 14,4 artışla 762 dolar olduğu belirlendi.

En çok ziyaretçi Rusya'dan

En çok ziyaretçi gönderen ülke 2 milyon 128 bin 758 kişi ile Rusya oldu. Rusya'yı 1 milyon 242 bin 961 kişi ile Bulgaristan, 1 milyon 118 bin 932 kişi ile Almanya takip etti. Almanya'yı sırasıyla Ukrayna, İngiltere, Gürcistan, Irak, İran, Fransa ve Hollanda izledi.

Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin ülkeye giriş yaptıkları iller sıralamasında ise İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'u sırasıyla Antalya, Edirne, Muğla ve Artvin takip etti.

[Grafik: TRT Haber / Hafize Yurt]

Uluslararası seyahat edenler yüzde 74 düştü

Merkezi Madrid'de bulunan Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) COVID-19 salgınından dolayı 2020'de dünyada uluslararası seyahat edenlerin sayısının bir yıl öncesine oranla yüzde 74 düştüğünü açıkladı.

COVID-19'un 2020 yılında turizm sektöründe yaklaşık 1,3 trilyon dolar ekonomik kayıp yarattığı ve bu rakamın, 2009 küresel ekonomik krizi sırasında kaydedilen kayıplardan 11 kat daha fazla olduğuna işaret edildi.

En fazla düşüş Asya ve Pasifik'te

Dünya genelinde 2020'de turist sayısı en fazla düşen bölge, yüzde 84 ile Asya ve Pasifik oldu.

2019'a göre 2020'de yüzde 71'lik düşüşün kaydedildiği Avrupa'da ise turist sayısının 500 milyondan fazla gerilediği kaydedildi.

BMDTÖ verilerine göre, turist sayıları 2020 yılının Ocak-Kasım döneminde Çin'de yüzde 89, Almanya'da yüzde 69, İtalya'da yüzde 63 (Ocak-Ekim), İspanya'da yüzde 78 ve ABD'de yüzde 85 düşüş gösterdi.