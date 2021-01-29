Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yabancılara konut satışına izin veren Mütekabiliyet Yasası’nın yürürlüğü girmesi ile Türk vatandaşı olmayanlara yapılan ev satışlarında hareketlilik yaşanıyor.

2013’te 12 bin 181 olan konut satış sayısı, son 3 yılda gözle görülür bir oranda arttı ve 2019 yılında 45 bin 483’e ulaştı.

En çok konut İstanbul’da satıldı

Toplam 83 bin 815 konutun satıldığı İstanbul, 2015 yılından itibaren bu alanda lider konumda.

Antalya’nın 2’nci sırada yer aldığı konut satışları listesinde Ankara, Bursa, Yalova, Sakarya, Aydın, Trabzon gibi Türkiye’nin dört bir yanından şehirler yer alıyor.

Zirvede Iraklılar var

Son 6 yılda Türkiye’den en çok konut alanlar 33 bin 544 adetle Iraklılar oldu. Onları İranlılar, Suudi Arabistan vatandaşları ve Ruslar takip ediyor.

Yabancı yatırımcıların Türk inşaat sektörüne güven duyduğu ve yabancılara konut satışının ihracat getirisi noktasında çok değerli olduğu söylenirken, konut satışlarının birçok sektörü canlı tuttuğu da öne sürülüyor.