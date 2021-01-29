Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ev sahipliğinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel’in katılımıyla perşembe akşamı toplandı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada fahiş fiyat artışlarına karşı Erken Uyarı Sistemi kurulacağı duyuruldu. Peki sistem nasıl işleyecek?

3 aşamalı takip

Ön görülen sistem 3 ayaklı olacak. Tarımsal üretime yönelik olarak kurulacak bir erken uyarı sisteminin ilk bileşeni arz izleme olarak adlandırılıyor. Arz izleme sistemi tarımsal ürünlerde tohumdan hasada kadar geçen süre içerisinde oluşabilecek riskler takip edilecek.

Tarlada risk ve arz tespiti



Sıcaklık, güneş ışığı, yağış, don, dolu, hastalık, nem gibi riskler tüm bölgelerde anlık olarak tespit edip ortaya çıkarılacak. Arz eksikliklerini ürün bazında tespiti de bu şekilde sağlanacak.

Tarladan reyona fiyat takibi

İkinci bileşen fiyat izleme boyutu olacak.

Üçüncü ve son bileşen ise arz zinciri izleme olarak nitelendiriliyor. Arz zinciri izleme sistemi, tarladan markete kadar olan süreçte her aşamada ürün fiyatında oluşan eklentiler takip edilecek.

