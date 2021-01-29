Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Aralık 2020 ve geçen yıla ilişkin yatırım teşvik belgesi verilerini açıkladı.

Yatırımların hız kesmediğine dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:

"Aralık ayında 1181 teşvik belgesi düzenleyip, 28,1 milyar liralık sabit yatırımın ve 29 bin 361 kişilik ilave istihdamın önünü açtık. Yıl toplamında yatırım talebi, bir önceki yılın yüzde 25 üzerinde. Reform gündemimizle 2021 çok daha iyi olacak inşallah."

Varank'ın paylaşımında yer alan infografiğe göre, Aralık 2020'de düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında yapılacak yatırımların yüzde 73,4'ünü imalat, yüzde 13,2'sini hizmetler, yüzde 9,4'ünü enerji, yüzde 2,1'ini tarım ve yüzde 1,9'unu madencilik sektörü oluşturdu.

Yatırımların bölgelere göre dağılımı incelendiğinde de en fazla yatırımı yüzde 48,7'lik pay ile 1. Bölge'nin çektiği görüldü.

Geçen yıl, bir önceki yılın aynı dönemine göre düzenlenen yatırım teşvik belgesi sayısında yüzde 86, belgelerde öngörülen istihdam sayısında yüzde 49 ve sabit yatırım tutarında yüzde 25 artış yaşandı.