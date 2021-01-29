Haber Giriş: 29 Ocak 2021 Cuma 12:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 29 Ocak 2021 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, 7,32’den işlem görüyor. İşte, 29 Ocak güncel döviz kurları…
Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,32 seviyesinde işlem görüyor.
Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla 7,3600'dan işlem gördü.
Avro/TL, aynı dakikalarda 8,9100'dan, sterlin/TL de 10,1000'dan satıldı.
29 Ocak güncel döviz kurları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
|
İSTANBUL
|
ALIŞ
|
SATIŞ
|
ABD Doları
|
7,3260
|
7,3270
|
Avro
|
8,8810
|
8,8820
|
Sterlin
|
9,9900
|
10,0400
|
ANKARA
|
ABD Doları
|
7,2970
|
7,3570
|
Avro
|
8,8420
|
8,9120
|
Sterlin
|
9,9400
|
10,1400
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