Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,32 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla 7,3600'dan işlem gördü.

Avro/TL, aynı dakikalarda 8,9100'dan, sterlin/TL de 10,1000'dan satıldı.

29 Ocak güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: