Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2021 fiyatı... 29 Ocak 2021 güncel altın fiyatları...
Altının ons fiyatı, 1,845 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 29 Ocak’ta gram altın 437 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2021...29 Ocak 2021 güncel altın fiyatları...
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 437,6 liradan işlem görüyor.
Dün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1 altında 434,5 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 437,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 710 lira, Cumhuriyet altını da 2.906 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.845 dolar seviyesinden alıcı buluyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları, ABD'nin teşvik paketine ilişkin belirsizlikler ve Çin kaynaklı likidite endişelerinin risk algısını yükselttiğini söyledi.
Bugün, ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar ile Almanya'da büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.820 doların destek konumunda olduğunu dile getirdi.
Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın alış fiyatı 437 lira 40 kuruşken satışı ise 437 lira 60 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 705 lira satış fiyatı 710 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?
İşte, 29 Ocak güncel altın fiyatları…
Ons
Alış: 1.845,31 dolar
Satış: 1.845,50 dolar
Gram
Alış: 437,40 lira
Satış: 437,60 lira
Çeyrek
Alış: 705,57 lira
Satış: 710,42 lira
Cumhuriyet
Alış: 2.873,00 lira
Satış: 2.906,00 lira
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