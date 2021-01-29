Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 437,6 liradan işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1 altında 434,5 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 437,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 710 lira, Cumhuriyet altını da 2.906 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.845 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları, ABD'nin teşvik paketine ilişkin belirsizlikler ve Çin kaynaklı likidite endişelerinin risk algısını yükselttiğini söyledi.

Bugün, ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar ile Almanya'da büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.820 doların destek konumunda olduğunu dile getirdi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 437 lira 40 kuruşken satışı ise 437 lira 60 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 705 lira satış fiyatı 710 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 29 Ocak güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.845,31 dolar

Satış: 1.845,50 dolar

Gram

Alış: 437,40 lira

Satış: 437,60 lira

Çeyrek

Alış: 705,57 lira

Satış: 710,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.873,00 lira

Satış: 2.906,00 lira