Parçalı Bulutlu 27.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 10.07.2026 10:22

"Türkiye 100" programı başvuruları başladı

Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketlerinin belirlendiği "Türkiye 100" programının 10'uncu dönemi için başvurular başladı.

"Türkiye 100" programı başvuruları başladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) yapılan açıklamaya göre "Türkiye 100" programı, Birlik öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) işbirliğinde gerçekleştiriliyor.

En hızlı büyüyen firmaların belirleneceği programın 10'uncu dönemi için başvurular, 14 Ağustos'a kadar "http://turkiye100.tobb.org.tr" adresinden yapılabilecek. Programda ilk 100'e giren şirketlere yeni ortaklıkların kapısı açılırken birçok platformda tanıtım imkanı sağlanacak.

Kimler başvuru yapabilecek?

Kuruluşu 31 Aralık 2022 ve öncesi olan, 2023 yılında en az 2 milyon lira ve 2025'te en az 5 milyon lira satış gelirine sahip, 2023-2025 döneminde satış gelirlerinde her yıl büyüme kaydeden ve anılan dönem için en az yüzde 10 artış kaydeden, 2025 itibarıyla en az 10 çalışana sahip şirketler başvuru gerçekleştirebilecek. Başvuracak şirketlerin merkezlerinin Türkiye'de olması gerekiyor.

Kamu ortaklığı ve/veya halka açık şirketlerin, yurt dışı merkezli bir firmanın Türkiye şubesinin, hisselerinin yüzde 51'inden fazlası halka açık başka bir kuruluşa ya da bir kamu şirketine ait şirketlerin, kar amacı gütmeyen şirketlerin, franchise işletmelerinin, otomobil galerileri, kuyumcular, döviz şirketleri, bankalar, enerji dağıtım şirketleri, elektrik, gaz, akaryakıt ve su sağlayıcıların başvuruları geçerli sayılmayacak.

Holdinglerin başvuruları geçerli sayılmazken bir holdingin çatısı altındaki şirketler başvurabilecek. Ortakları arasında Türkiye dışındaki ülkelerin vatandaşları (gerçek ve tüzel kişiler) olan şirketler de başvuruda bulunabilecek.

"Zenginleşmenin yolu girişimcilikten geçiyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, şirketleri, programa başvuru yapmaya davet ederek, Türkiye 100 programı ile girişimci şirketleri kamuoyunda tanınır hale getirerek, başarılı girişimcilerin hem Türkiye'de hem de dünyada önünü açtıklarını bildirdi.

Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin, ulusal ve uluslararası bağlantılarını kuvvetlendirme imkanı bulacağını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Zenginleşmenin yolu girişimcilikten geçiyor. Türkiye 100 programlarıyla her yıl Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketini dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz. Başarılı şirketlerimizin görünürlüklerini artırarak yeni yatırımcılara, müşterilere ve tedarikçilere erişimini kolaylaştırmak ve bu sayede büyüme süreçlerine katkı sunmak istiyoruz. Türkiye 100 girişimcilerinin başarı öykülerinin, iş hayatına yeni gireceklere örnek olmasını umut ediyoruz."

ETİKETLER
Girişimci TOBB Yatırımcı
Sıradaki Haber
Sabiha Gökçen Havalimanı ilk 6 ayda 23,6 milyon yolcuyu ağırladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:01
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu soruşturmasında 266 yıl hapsi isteniyor
18:21
Erhan Afyoncu: Askeri eğitim sistemimizi yeni savaş konseptine göre değiştirdik
18:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan Liberya Cumhurbaşkanı Boakai ile bir araya geldi
18:10
Trump: İran'la müzakereler devam edecek ama ateşkes sona erdi
17:29
Bakan Şimşek: Üretimi güçlü şekilde desteklemeye devam ediyoruz
17:15
Bakan Fidan: Netanyahu'nun politikaları, bölge ve uluslararası güvenlik için bir yük ve tehdit
NATO Zirvesi'ne Türk mutfağı damgası
NATO Zirvesi'ne Türk mutfağı damgası
FOTO FOKUS
LGS'de 500 tam puan alan Sarıdayı, savcı olmayı hedefliyor
LGS'de 500 tam puan alan Sarıdayı, savcı olmayı hedefliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ