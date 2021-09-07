Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla Ticaret Bakanlığında gerçekleştirilen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türk Hava Yolları (THY) Hava Kargo İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı.

Muş, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti;

THY ülke adına küresel bir marka oluşturmanın yanında en önemli hizmet ihracatçılarından biri olarak ihracata destek veriyor. Ülkelerin lojistik imkan ve kabiliyetleri, rekabet güçlerinin en önemli bileşeni olarak dış ticaret ve kalkınma politikalarının temelinde yer almaktadır. Son dönemde yaşanan küresel salgın koşulları ise lojistikle ilgili stratejilerin yeniden tasarlanmasını zorunlu kılmıştır. Bu çerçevede, bu protokol anlam ve önem taşıyor.

Geçtiğimiz yıl Merkez Bankası verilerine göre yük taşımacılığında 8 milyar dolar düzeyindeki ithalatımıza karşılık, ihracatımız 10,7 milyar dolara ulaşmıştır. Burada net ihracatçı pozisyonundayız. Bu noktada temel hedeflerimiz, ülkemizin lojistik kabiliyetlerinin en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak, Türkiye'nin lojistik hizmet ticaretinden aldığı payı artırmak ve ihraç mallarımızın rekabetçi fiyatlarla en hızlı sürede ihraç pazarlarımıza ulaşmasını sağlamaktır.

İhracatçılara 46 destinasyondaki bazı taşımalar için özel indirim

Hava yolu taşımacılığının dış ticaretimizdeki payı son 20 yılda önemli oranda artmıştır. Bu çerçevede, 2020 yılı itibarıyla ihracatımızın yüzde 7,5'i, ithalatımızın ise yüzde 17,9'u hava yoluyla taşınmıştır. Ocak-Temmuz 2021 döneminde ise ihracatımızın yüzde 8'i hava yoluyla taşınırken, bu yolun ithalatımızdaki payı yüzde 10'dur. Bakanlık olarak ihraç ürünlerimizin taşınmasında hava yolu ve demir yolu taşımacılığının payının artırılmasına büyük önem veriyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bu alanda eşgüdüm içinde çalışıyoruz. Bu noktada, dünyanın en hızlı büyüyen hava kargo markası olan Turkish Cargo, gelişmiş altyapı ve filosuyla ülkemizdeki hava yolu taşımacılığının ilerlemesi ve dış ticaret taşımalarımız açısından önemli rol oynayacaktır.

Bugün imzalanan mutabakat zaptıyla da Turkish Cargo tarafından, yıl sonuna kadar 46 destinasyonda ihracatçılarımıza genel kargo, yumurta, yaş meyve-sebze ve balık taşımalarında yüzde 10 ila yüzde 35 aralığında indirim uygulanacaktır. İhracatçılarımızın ihtiyaç duyduğu sektörleri içeren ve hava yolu taşıma maliyetlerini önemli ölçüde azaltacak bu anlaşmanın ihracatımız üzerinde olumlu etki yaratacağı aşikardır.

"Alternatif güzergah çalışmalarını gündemimize aldık"

Bir taraftan bölge ve çevre ülkelerle lojistik sorunlarımızı uyguladığımız yoğun diplomasiyle çözüme kavuştururken diğer taraftan uzak ülkelerle lojistik alanındaki yeni stratejimizi de uygulamaya koymayı hedefliyoruz. Nitekim, ülkemizin lojistik kabiliyetinin geliştirilmesi, Orta Vadeli Program'ın da hedefleri arasında yer almaktadır. Bu bakımdan, mevcut koşullara ek olarak, ulaşım imkanlarımızı geliştirmek amacıyla alternatif güzergah çalışmalarını da gündemimize almış bulunmaktayız.

"Yıl sonu ihracat hedefine ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz"

Ekonomik verilerdeki olumlu seyre de dikkati çeken Muş, yılın ikinci çeyreğinde gerçekleşen yüzde 21,7'lik yüksek oranlı büyümeden yaklaşık yarısının mal ve hizmet ihracatından kaynaklandığını anımsattı. Sanayi üretim endeksi, imalat sanayi kapasite oranı ile ekonomik güven endeksindeki artışa işaret eden, Muş, "Bu veriler doğrultusunda Orta Vadeli Program'da yıl sonu için hedeflenen 211 milyar dolar ihracat düzeyine ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz." dedi.