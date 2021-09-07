Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Başkan Yardımcısı ve İstanbul Yemek Sanayicileri Derneği Başkanı Sedat Zincirkıran, okulların açılmasının sektörleri için olumlu olduğunu söyledi.

Zincirkıran, "Okullara hizmet veren çok sayıda üyemiz var. Bu durum, sektörde yüzde 15-20 civarında kapasite artışına neden olacak." dedi.

Zincirkıran, şöyle konuştu:

Biz pandemiden önce ülkedeki tarım ürünleri, et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünlerinin yüzde 20'sini sektör olarak kullanıyorduk. Bu çok ciddi bir oran. Şimdi tekrar okulların açılmasıyla beraber, nakliyecisinden gıda üreticisine, tekstil sanayisinden ayakkabıcısına kadar her sektöre hareketlilik kazandıracağız. Biz çok büyük bir kitleyi harekete geçiriyor, ekonomik olarak tetikliyoruz.

"Vasıfsız eleman dahi bulamıyoruz"

İstihdam açısından da önemli bir sektörüz ancak kısa çalışma ödeneği uygulamasının sona ermesiyle birlikte personelin yeniden full time işe dönmesinde problem var. İnsanlar tekrar işlerine dönmek istemedi. Yaşanan bu hareketlenmeyle birlikte sektör olarak ciddi personel arayışımız var. Mutfak, servis personeli, aşçı ve hatta vasıfsız eleman ihtiyacımız bulunuyor. Vasıfsız eleman dahi bulmakta zorlanılıyor. Sektörde hareketlenme yaşandı ama personelin geri dönüşünde problem yaşıyoruz.