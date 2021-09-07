Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2021 fiyatı... 7 Eylül 2021 güncel altın fiyatları...
Altının ons fiyatı, 1,819 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 7 Eylül’de gram altın 484 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2021... 7 Eylül 2021 güncel altın fiyatları…
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 484,6 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 485,4 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 484,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 795 lira, Cumhuriyet altını da 3.250 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.819 dolardan alıcı buluyor.
Analistler, perşembe günü açıklanacak Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararları öncesinde altının ons fiyatının yön arayışını sürdürdüğünü bildirdi.
Bugünün veri takviminde Almanya'da Zew beklenti endeksleri ve Avro Bölgesi'nde büyüme verilerinin bulunduğunu aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 dolar seviyesinin destek, 1.830 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.
Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın alış fiyatı 484 lira 30 kuruşken satışı ise 484 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 790 lira satış fiyatı 795 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?
İşte, 7 Eylül güncel altın fiyatları…
Ons
Alış: 1.819,31 dolar
Satış: 1.819,50 dolar
Gram
Alış: 484,30 lira
Satış: 484,50 lira
Çeyrek
Alış: 790,57 lira
Satış: 795,42 lira
Cumhuriyet
Alış: 3.224,00 lira
Satış: 3.250,00 lira
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