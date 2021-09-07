Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 484,6 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 485,4 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 484,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 795 lira, Cumhuriyet altını da 3.250 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.819 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, perşembe günü açıklanacak Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararları öncesinde altının ons fiyatının yön arayışını sürdürdüğünü bildirdi.

Bugünün veri takviminde Almanya'da Zew beklenti endeksleri ve Avro Bölgesi'nde büyüme verilerinin bulunduğunu aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 dolar seviyesinin destek, 1.830 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 484 lira 30 kuruşken satışı ise 484 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 790 lira satış fiyatı 795 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 7 Eylül güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.819,31 dolar

Satış: 1.819,50 dolar

Gram

Alış: 484,30 lira

Satış: 484,50 lira

Çeyrek

Alış: 790,57 lira

Satış: 795,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.224,00 lira

Satış: 3.250,00 lira