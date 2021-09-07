Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 8,28 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,5 azalışla 8,2813 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 8,2825 seviyesinde işlem görüyor.

Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yüzde 0,11 artışla 9,8430'dan, sterlin/TL önceki kapanışın hemen üzerinde 11,4690'dan satılıyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 92,19 seviyesinde seyrederken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1880'den alıcı buluyor.

Analistler, küresel bazda makro ekonomik verilerdeki karışık sinyallerin destekleyici para politikalarının bir süre daha uygulamada kalacağı beklentisiyle gelişmekte olan ülke para birimlerini desteklediğini bildirdi.

Dolar endeksinde 91,9 seviyesinin destek olarak takip edileceğini ifade eden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki gelişmelerin de varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü söyledi.

7 Eylül güncel döviz kuru

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: