Çok Bulutlu 13.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 08.10.2025 12:24

Türk somonu ihracatı yılın 9 ayında 369 milyon dolara yaklaştı

Türkiye'nin 9 aylık somon ihracatı 368 milyon 929 bin 884 dolar oldu.

Türk somonu ihracatı yılın 9 ayında 369 milyon dolara yaklaştı
[Fotograf: AA]

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlenen bilgiye göre, iç sulardaki kurulu çiftliklerde belirli ağırlığa ulaştıktan sonra Karadeniz'deki kafeslere aktarılarak yetiştirilen Türk somonu, ocak-eylül döneminde 30 ülkede alıcı buldu.

Bu kapsamda Türkiye'den yılın 9 ayında 55 bin 738 ton somon ihraç edilerek karşılığında 368 milyon 929 bin 884 dolar kazanç sağlandı.

Ülkeden geçen yıl ocak-eylül döneminde yapılan ihracatın değeri 320 milyon 997 bin 47 dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Ocak-eylül 2025 döneminde Rusya Federasyonu, Vietnam ve Belarus en fazla dış satım yapılan üç ülke oldu.

Türkiye'den bu dönemde Rusya Federasyonu'na 256 milyon 106 bin 465 dolarlık, Vietnam'a 30 milyon 525 bin 889 dolarlık, Belarus'a da 27 milyon 820 bin 882 dolarlık somon ihraç edildi.

"Hem üretim koşulları hem de ihracat bağlantıları açısından verimli bir yıl yaşıyoruz"

DKİB Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, Türk somonunun dünya sofralarındaki payının her geçen gün artmaya devam ettiğini söyledi.

İhracattan yılın 9 ayında elde edilen gelirin sektör adına sevindirici olduğunu belirten Kobya, "Türk somonuna ilginin artarak devam etmesi, bizleri yılın kalan dönemi için daha da umutlandırıyor. Yıl sonu itibarıyla 450 milyon dolarlık ihracat rakamını aşacağımıza inanıyoruz. Şu anki gidişat bunun ulaşılabilir olduğunu gösteriyor" dedi.

Kobya, Rusya başta olmak üzere Uzak Doğu pazarında Türk somonuna talebin güçlü olduğunu vurgulayarak, "Bununla birlikte Avrupa ülkelerinden de artan bir ilgi gözlemliyoruz. Sezon genel olarak bereketli geçiyor. Hem üretim koşulları hem de ihracat bağlantıları açısından verimli bir yıl yaşıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Türk somonunun lezzeti ve kalitesiyle artık dünya sofralarında daha fazla yer bulduğuna işaret eden Kobya, "DKİB olarak ihracatçılarımızın pazarlama gücünü artırmak, yeni pazarlara açılmalarını sağlamak ve üretim kapasitesini sürdürülebilir şekilde geliştirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" diye konuştu.

ETİKETLER
Balıkçılık İhracat
Sıradaki Haber
Otomotiv ihracatı 30,2 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:06
İstanbul Havalimanı, yeniden dünyanın en iyisi seçildi
13:01
Ankara'da otomobil ATM'ye çarptı
13:03
Bolu'da trafik güvenliğini tehlikeye sokan motosikletliye 49 bin 680 lira ceza kesildi
12:45
Antalya'da 8 evden tonlarca çöp çıktı
12:44
Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
13:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizi 25-30 yıl öncesine götürdünüz
Gümüşhane’de yaban keçileri yavrularıyla görüntülendi
Gümüşhane’de yaban keçileri yavrularıyla görüntülendi
FOTO FOKUS
Gıda denetimleri 81 ilde devam ediyor: Ankara'da 16,7 ton hayvansal ürün imha edildi
Gıda denetimleri 81 ilde devam ediyor: Ankara'da 16,7 ton hayvansal ürün imha edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ