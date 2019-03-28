Türk savunma sanayisi ürünleri, Malezya'da düzenlenen Asya-Pasifik Bölgesi'nin alanında en önemli fuarı Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı'nda (LIMA 2019) sergileniyor.

LIMA 2019'da Türkiye'den 6 şirket stant açtı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), ASELSAN, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM), HAVELSAN, ROKETSAN ve TAIS, fuarda savunma sanayisine yönelik ürün ve hizmetlerini tanıtıyor.

Fuara, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, Türk savunma sanayisi şirketlerinin üst düzey yöneticileri de katılıyor.

"Firmalarımız fuar sırasında 10'un üzerinde imza atacak"

Fuar hakkında değerlendirmelerde bulunan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk firmalarının fuar sırasında 10’un üzerinde imza atacağını söyledi.

Bunun da aslında bölgede yapılan önemli çıkarmanın bir göstergesi olduğunu dile getiren Demir, “Güneydoğu Asya bölgesindeki varlığımızı perçinlemek üzere burada önemli adımlar attığımızı düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

"Çeşitli opsiyonları konuşuyoruz"

Milli Muharip Uçak Projesine de değinen Demir, Malezya gibi dost ülkelerin bu tür projelere ilgisini olduğunu belirterek, "Bu tür uzun soluklu projelere ortak olarak girmeleri de dahil çeşitli opsiyonları konuşuyoruz. Bunun yapısını kurmak üzere çeşitli temaslarımız var." diye konuştu.

Demir, "Bu temaslar neticesinde bizim uzun soluklu, ileri teknoloji içeren programlarımıza ortaklık söz konusu olduğunda bunun hayata geçmesi için kapıları açık tutuyoruz. Bunun şartlarını konuşmaya başladık." dedi.

Savunmada ihracat hedefi 3 milyar dolar

SSB Başkanı İsmail Demir, dün yaptığı açıklamada, savunma sanayisi ihracatının bir anda gerçekleşebilecek bir iş olmadığına işaret etti. Bu konuda çok büyük sabur gerektiğini dile getiren Demir, “Hedefimizi bu sene için 3 milyar doların üzerine koymak istiyoruz. Burada asıl kritik nokta bir eşiğin geçilmesi, çeşitli platformların ihracatı ki geçen sene bunu gördük. Bir anda rakamlar çok yükselebiliyor. Burada da hem alt sistemler hem de çeşitli platformların tanıtılması anlamında uzun döneme şamil bazı düzenlemelerin, anlaşmaların yapılması muhtemel. Bu da bizim ihracatımız için geleceğe bir yatırım. Sabırla, bıkmadan usanmadan kovalanması gereken bir olay bu. 1-2 fuarda 'oldu' ya da 'olmadı' tartışmasından ziyade, her fuarda ne kadar adım attığımız, ne kadar tanındığımız önemli. Çok büyük hedeflerimiz var gerçekten. Belirli eşikleri aştıktan sonra rakamların çok hızla büyüdüğünü göreceğimize inanıyorum.” İfadelerini kullandı.

TUSAŞ ve ROKETSAN’ın imzaladığı anlaşmalar

Fuar kapsamında TUSAŞ ve ROKETSAN tarafından çeşitli anlaşmalar imzalandı. TUSAŞ, Malezya’daki havacılık şirketlerinin bir araya geldiği bir platformla savunma, havacılık alanında bir iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşma çeşitli konularda karşılıklı iş birliğini içeriyor. Karşılıklı ürün alışverişi, bilgi alışverişi, üretim, ortak faaliyetleri içeren anlaşma.

ROKETSAN ise Malezya’da bulunan ve genelde roket yakıtları ve patlayıcılar üzerine çalışan bir devlet şirketiyle iş birliği anlaşması imzaladı. Bu iş birliğinin, Türkiye ile Malezya arasındaki teknoloji paylaşımı, ortak üretim ve bazı ürünlerin yapılmasına yönelik yürütülen görüşmeleri yeni bir boyuta taşıması bekleniyor.

Anka ilk kez LIMA'da

TUSAŞ, insansız hava aracı Anka'yı fuar için oluşturulan statik alanda ilk kez sergiliyor.

Şirketin standında ise T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri, Gökbey Genel Maksat Helikopteri, Hürkuş Gelişmiş Eğitim Uçağı, Hürkuş-C Hafif Taarruz ve Silahlı Keşif Uçağı ve Milli Muharip Uçak (MMU) maketleri yer alıyor.

ASELSAN, uzaktan komutalı sistemleri, tank modernizasyon çözümleri, haberleşme sistemleri ve anti-drone sistemleri gibi ürünlerini tanıtıyor.

STM, deniz platformları ve vurucu (kamikaze) İHA sistemlerini sergiliyor.

HAVELSAN, deniz savaş sistemleri, simülatörler, siber güvenlik ürünleri, holografik durumsal farkındalık teknolojisi gibi ürün ve yeteneklerini tanıtıyor.

Yerli ve milli füzeler sergileniyor

ROKETSAN'ın standında lazer güdümlü Cirit füzesi, UMTAS Uzun Menzilli Tanksavar Füzesi, L-UMTAS Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füzesi, OMTAS Orta Menzilli Tanksavar Füzesi, SOM füzesi, Teber Lazer Güdüm Kiti, MAM-L ve MAM-C mini akıllı mühimmatları gibi ürünler yer alıyor.

TAIS, portföyünde bulunan deniz platformlarını tanıtıyor.

Kaynak: AA