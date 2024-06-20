Turizmin yeni rotası: Turistik Tatvan Treni yola çıkıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı’nın ertesinde hizmete verilecek olan Turistik Tatvan Treni’nin Ankara’dan 24 Haziran saat 14.30’da 140 yolcusuyla, Tatvan’dan ise 26 Haziran saat 19.00’da hareket edeceğini duyurdu.

Turistik Tatvan Treni’nin parkurunu 28 saatte tamamlayacağını aktaran Uraloğlu, “Uzunca bir dönem sadece seyahat ihtiyaçlarını karşılayan konvansiyonel trenlerimiz artık ülke turizmine de hizmet veriyor. Turistik Doğu Ekspresi ve Turistik Diyarbakır Ekspresi’nden sonra Turistik Tatvan Treni’ni de 24 Haziran’da uğurlayacağız.” şeklinde konuştu.

Turistik Tatvan Treni ile eşsiz manzara ve nostalji buluşuyor

Bakan Uraloğlu, Turistik Tatvan Treni’nin, nostalji ve konforu eşsiz bir manzarayla buluşturduğunu söyleyerek, “Trenimiz ev konforunda seyahat imkanına sahip yataklı vagonlardan oluşuyor. Yataklı vagonlarımızın bir odasında 2 kişi seyahat edebiliyor, her odada buzdolabı ve lavabo bulunuyor. Ayrıca yolcularımız Anadolu manzarası eşliğinde yemekli vagonlarda sunulan lezzetleri tadabilecek.” dedi.

Elazığ ve Sivas’ta turizm molası

Turistik Tatvan Treni’nin Ankara-Tatvan seferinde 3 saat Elazığ’da turizm amaçlı duracağını söyleyerek, “Bu molada yolcular Elazığ’ın kültürel ve tarihi dokusunu keşfetme olanağına sahip olacak. Dönüş yolculuğuna Tatvan’dan çıkacak tren bu kez Sivas’ta 3 saat durarak yolculara Sivas’ta vakit geçirme imkanı tanıyacak.” diye konuştu.

Tren geçtiği illerin ekonomisine katkı sağlıyor

Uraloğlu, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından işletilen başta Turistik Doğu Ekspresi olmak üzere Turistik Erzurum Kars Bölgesel Treni ve Turistik Diyarbakır Treniyle seyahat eden binlerce yolcunun güzel anılar biriktirdiğini belirterek, “Eşsiz coğrafyalarda süzülen turizm elçisi trenlerimiz turizme alternatif sunarak geçtiği illerin ekonomisine de katkı sağlıyor. Ünü ülke sınırlarını aşan ve dünyanın en güzel rotalarından birisinde hizmet veren Turistik Doğu Ekspresi bunun en güzel örneklerinden. Turistik Tatvan Treni de tıpkı bu sezon seferlerini tamamlayan Turistik Diyarbakır Ekspresi gibi rotası üzerindeki birçok şehrimizin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına dokunarak güzergah boyunca tarihi ve kültürel değerlerle doğa harikası manzaraları görme imkanı sunacak.” ifadelerini kullandı.