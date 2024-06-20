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Ekonomi
AA 20.06.2024 11:07

Bayramda 2,7 milyondan fazla kurbanlık satıldığı tahmin ediliyor

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, bu yıl Kurban Bayramı'nda 2,2 milyonu küçükbaş olmak üzere toplam 2,7 milyondan fazla kurbanlık hayvan satışı gerçekleştirildiğinin tahmin edildiğini söyledi.

Bayramda 2,7 milyondan fazla kurbanlık satıldığı tahmin ediliyor

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, bayramdan aylar önce hazırlıklarını tamamlayan yetiştiricilerin kurban pazarlarında satışlarını yaptıklarını söyledi.

Kurban Bayramı'nın sektöre hareketlilik kazandırdığını vurgulayan Çelik, sadece yetiştiricilerin değil, nakliye, bıçak ve kesim işi yapanların işlerinin de arttığını ifade etti.

Çelik, kurbanlık satışlarına ilişkin de şu bilgiyi verdi:

"Her sene olduğu gibi bu sene de vatandaşlar kurbanlıkta küçükbaşı daha çok tercih etti. Ülke genelinde bu sene 2,2 milyonun üzerinde küçükbaş hayvan kurban edildi. Tam rakamlar henüz netleşmedi. Kurbanlık satışları geçen seneye göre geride kaldı." dedi.

Bayram öncesinde kurban pazarlarındaki ve küçükbaş hayvan işletmelerindeki hareketliliğe bakarak 3 milyon civarında küçükbaş satışı olacağını tahmin ettiklerini dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

"Bu sene küçükbaş kurbanlıklarda öngördüğümüz satışlara maalesef ulaşılamadı. Bunun en büyük sebebi bayram tatilinin uzun olması diyebiliriz. Birçok kişi bayramı tatil yerlerinde geçirdi. Büyükşehirlerde kurbanlık satışlarında geçen yıla göre azalma görüldü. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere büyükşehirlerimizde kurban kesiminin beklenilen düzeyde olmadığını görüyoruz."

Çelik, kurban pazarlarını yakından takip ettiklerini belirterek, "Bu sene 500 binden fazla da büyükbaş kurbanlık satışı yapıldığını tahmin ediyoruz. Böylelikle bu yıl satılan kurbanlık sayısı 2,7 milyonu geçti." ifadelerini kullandı.

"ESK'nin elde kalan kurbanlıkları alması faydalı bir hizmet"

Kurbanlık satış noktalarında elde kalan hayvanların yetiştiricilerin talep etmesi halinde Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından satın alınmasının önemine dikkati çeken Çelik, kurumun cari alım fiyatlarına ilave olarak nakliye, bakım ve besleme giderlerini de değerlendirdiğini anlattı.

Çelik, kurbanlık alım fiyatlarının kilogram başına koyunda 280 lira, keçide 170 olarak belirlendiğini aktararak, şunları kaydetti:

"ESK'nin elde kalan kurbanlıkları alması yetiştiricilerimiz için faydalı bir hizmet. Büyükşehirlere uzak illerden gelen ve satamadığı için geri götürmek durumunda kalacak yetiştiricilerimiz için de bu hizmet ek bir masrafa girmemeleri açısından çok kıymetli. Artan maliyetlerle mücadele eden yetiştiricilerimizin kurbanlıkları tekrar götürmeleri de ayrı bir masraf olacaktı. Tarım ve Orman Bakanlığına sektörümüz adına teşekkür ederim."

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