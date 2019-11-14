Geçen sene 2 milyon 292 bin 996 Alman turisti ağırlayan Antalya'da, bu yıl 10 ayda 2 milyon 508 bin 289 Alman ziyaretçiye ulaşıldı.

Dünyanın önemli turizm merkezleri arasında yer alan ve her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Antalya, lüks otelleri, denizi, kumu ve güneşinin yanında tarihi ve kültürel dokusuyla da öne çıkıyor.

Ruslar ve Almanlar başta olmak üzere turistlerin gözdesi olan Antalya'da, geçen yılın Alman ziyaretçi sayısı 10 ayda aşıldı. Kentte, turizmin dört mevsime yayılması için de çalışmalar sürdürülüyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün Antalya Havalimanı verilerinden derlenen bilgilere göre, 1 Ocak-31 Ekim 2019'da kente 14 milyon 136 bin 150 yabancı turist geldi.

Günlük ve aylık bazda gelen turist sayısında tüm zamanların rekorlarının kırıldığı kente en çok Rus turist gelirken, Rusları Almanlar takip etti.

Geçen sene toplamda 2 milyon 292 bin 996, 1 Ocak-31 Ekim 2018 döneminde ise 2 milyon 166 bin 717 Alman turistin geldiği Antalya'ya bu yılın aynı döneminde Almanya'dan 2 milyon 508 bin 289 ziyaretçi geldi.

Aylık bazda ise geçen sene ekimde 368 bin 941 Alman turistin ziyaret ettiği Antalya, bu yılın aynı ayında bu ülkeden 423 bin 206 ziyaretçi çekti. Türk turizmi açısından önemli olan Almanya pazarındaki büyüme turizmcileri sevindirdi.

"Yıl sonuna kadar 3 milyonu bulacak"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, Almanya pazarındaki artışın gurur verici olduğundan bahsetti.

Bu yılın 10 aylık döneminde güzel bir artışla 2,5 milyondan fazla Alman misafiri Antalya'ya getirdiklerini aktaran Atmaca, şunları kaydetti:

"Yıl sonuna kadar 3 milyonu bulacak. Bunun da sebebi sektörün ve tüm paydaşların verdiği ortak emek. Almanların Türkiye'ye olan özlemi, hepsi bir araya geldiğinde 3 milyonu aşan Alman ziyaretçiyle sezonu kapatacağımızı öngörüyorum. Önümüzdeki yıl bu artarak devam edecektir. 2016 bize çok şey öğretti, bunun biri de pazar çeşitliği ve tanıtımdı. Buna yönelik çalışmalar yaptık. Bu yıl bütün pazarlarda rekorlar kırıldı, tüm pazarlarda ciddi artışların sağlandığı bir Türkiye oldu."

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da Almanya pazarında en iyi yılın 2015'te olduğunu, o dönemde 3 milyon 200 bin civarında Alman ziyaretçi ağırladıklarını ifade etti.

Almanya pazarında 2016'dan sonra hızlı bir toparlanma olduğuna işaret eden Yağcı, "Bu pazardaki artış sektörü sevindirdi. Bu rakamların artarak devam edeceğini düşünüyoruz. 2020'de ve sonrasında 2015'teki rakamlara ulaşmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: AA

