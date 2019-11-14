Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, akşam seansı ve yeni faiz takası uygulamalarının başlayacağını belirtti.

Hakan Atilla, "Önümüzdeki günlerde yapacağımız duyurularla üyelerimize Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda yeni döviz kontratları ve akşam seansı gibi uygulamaların bilgisini de vermiş olacağız." dedi.

Atilla'nın duyurduğu değişiklik ile Borsa İstanbul'un işlem hacminin artması bekleniyor.

Borsa İstanbul'da öğle arası tatili de dünya borsalarına uyum amacıyla 4 Ekim'de kaldırılmıştı.

Kaynak: TRT Haber