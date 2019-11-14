Ekonomi
Borsa İstanbul'da akşam seansı başlıyor14 Kasım 2019 Perşembe 10:39 - Son Güncelleme 14 Kasım 2019 Perşembe 11:03
Borsa İstanbul'da yeni bir uygulama hayata geçiriliyor. Yakın zamanda akşam seansının başlanacağı açıklandı.
Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, akşam seansı ve yeni faiz takası uygulamalarının başlayacağını belirtti.
Hakan Atilla, "Önümüzdeki günlerde yapacağımız duyurularla üyelerimize Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda yeni döviz kontratları ve akşam seansı gibi uygulamaların bilgisini de vermiş olacağız." dedi.
Atilla'nın duyurduğu değişiklik ile Borsa İstanbul'un işlem hacminin artması bekleniyor.
Borsa İstanbul'da öğle arası tatili de dünya borsalarına uyum amacıyla 4 Ekim'de kaldırılmıştı.
Kaynak: TRT Haber
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