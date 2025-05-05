Turizmde yeni rekor beklentisi güçleniyor

Yılbaşı, sömestir ve Ramazan Bayramı gibi tatil dönemlerindeki doluluk turizmciyi memnun etti. Erken rezervasyonlardaki hareketlilikle yılın başarılı geçeceğini öngören turizmciler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde devam eden ilgi nedeniyle başarılı bir yaz sezonu geçirmeye hazırlanıyor.

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, Türkiye turizminin her geçen yıl bir adım daha ileriye gittiğini söyledi.

İşler, geçen yıl Türk turizmi açısından en iyi yılın yaşandığını belirterek, 2025'te de hedeflerinin tüm zamanların rekorunu kırmak olduğunu kaydetti.

Turizm sektörünün kendini her yıl yenileyen, rekorlarını tazeleyen bir sektör olduğunu vurgulayan İşler, şöyle devam etti:

"Turizm dinamik, aktif, dünyayla entegre olmuş bir sektör olduğu için 2025 yılında bizim beklentimiz 65 milyon turist ağırlamak, 64 milyar dolar da girdi sağlamaktır. Geçmiş yıllarda turist sayımız çok, gelirimiz düşüktü. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının var olmasıyla özellikle kendimizi, tanıtma alanında çok öne çıkarttık. Artık ekonomik, ucuz bir tatil ülkesi olmaktan, hakkının ve değerinin verildiği gerçek fiyat performansıyla kendini tanıtan iyi bir turizm destinasyon merkezi olduk. Bu zaten dünyadaki bizim ilk beş ülke arasına girmemiz için yeterli bir hedeftir. Türkiye ilk 10'a girmişti, şimdi ilk 10'dan ilk 5'e girdi. Sektör olarak hedefimiz dünyadaki ilk 3 turizm destinasyon noktasından biri olmak."

İşler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un "2025 yılı sonunda 65 milyon ziyaretçi ve 64 milyar dolar gelir hedefini gerçekleştirmeye kararlıyız." ifadesini hatırlatarak, "Açıklanan rakamı yüzde 100 tutturacağımıza inanıyoruz. Bu konuda da sektörün hiçbir şüphesi yok. Özellikle ana pazarlarımız Almanya ve İngiltere'den hareketlilik devam ediyor. Rusya'dan biraz daha hızlı bir rezervasyon akışı bekliyoruz. Uzak Doğu, Amerika ve Latin Amerika yeni pazarlar olarak fevkalade bir performans gösteriyor. 2025 yılında Sayın Bakan Mehmet Ersoy'un dediği bu hedefleri yüzde 100 tutturacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

"Kalitemiz diğer ülkelerle kıyaslanamaz"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Engin Ceylan da Türkiye'nin çok önemli bir turizm ülkesi olduğunu belirtti.

Çin, Almanya ve İngiltere'den gelecek turist sayısında artış beklediklerini ifade eden Ceylan, deniz, kum, güneş turizminin yanı sıra sağlık, kültür ve gastronomi turizminin de ilerlediğini söyledi.

Ceylan, turizm çeşitliliğinin artmasının ziyaretçi sayısı ve gelirine de olumlu yansıdığını dile getirerek, "Fiyatlara baktığımız zaman biraz diğer ülkeler gibi yüksek kalsak da kalitemiz diğer ülkelerle kıyaslanamaz. Turizm ülkemizde, diğer ülkelere göre nitelikli, nicelikli olarak çok kaliteli yapılıyor." dedi.

Geçen yılın turizmde rekor yılı olduğunu hatırlatan Ceylan, "Geçen yıla bakacak olursak yüzde 10-15 civarında büyümeyi öngörüyorum. Geçen seneki rakamlarımızın biraz üstüne çıkacağımızı öngörüyorum." ifadelerini kullandı.