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Ekonomi
AA 30.04.2025 10:21

Türkiye'nin turizm geliri ilk çeyrekte arttı

Türkiye'nin turizm geliri, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artarak 9 milyar 451 milyon 244 bin dolar oldu.

Türkiye'nin turizm geliri ilk çeyrekte arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ocak-mart dönemine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, turizm geliri, söz konusu dönemde geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 5,6 yükselişle 9 milyar 451 milyon 244 bin dolar olarak kaydedildi. Söz konusu gelir içinde ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 9 milyar 323 milyon 872 bin dolar, transfer yolculardan elde edilen turizm geliri de 127 milyon 373 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Turizm gelirinin yüzde 23,6'sı ülkeyi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket turla organize etti. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 8 milyar 104 milyon 875 bin dolarını kişisel harcamalar, 1 milyar 218 milyon 997 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Ülkeden çıkış yapan ziyaretçi sayısı bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 artarak 9 milyon 121 bin 152 kişiye yükseldi. Bu ziyaretçilerin yüzde 24,3'ünü 2 milyon 219 bin 38 kişiyle yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Söz konusu çeyrekte Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 99 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcamasının ise 67 dolar olduğu görüldü.

Ocak-mart döneminde turizm geliri içerisindeki yeme içme harcamalarının payı yüzde 24,7, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı yüzde 15,9 ve paket tur harcamalarının payı yüzde 13,1 oldu. Paket tur harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,8, yeme içme harcamaları yüzde 15,7 ve Türkiye içi ulaştırma harcamaları yüzde 8,9 artış gösterdi.

Ziyaretçiler Türkiye'ye yüzde 52,5 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla geldi. İkinci sırada yüzde 26,7 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise yüzde 10,3 ile "alışveriş" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkeye yüzde 65,7 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

Turizm gideri yüzde 37,6 arttı

Yurt içinde ikamet edip başka ülkelere ziyarette bulunan vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 37,6 artarak 2 milyar 448 milyon 212 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 907 milyon 35 bin dolarını kişisel, 541 milyon 177 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Aynı dönemde yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı yıllık bazda yüzde 6 yükselerek, 2 milyon 596 bin 225 kişiye ulaşırken kişi başı ortalama harcama 943 dolar oldu.

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