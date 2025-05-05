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Ekonomi
AA 05.05.2025 10:04

Borsa İstanbul takas süresini 1 işlem gününe düşürmeyi değerlendiriyor

Borsada takas tarihinin T+1 olarak revize edilmesi yönünde tüm piyasa paydaşlarının görüşlerinin alınacağı bir değerlendirme süreci başladı.

Borsa İstanbul takas süresini 1 işlem gününe düşürmeyi değerlendiriyor
[Arşiv AA]

Borsa İstanbul Grubu, pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarının takas tarihi hakkında açıklama yaptı.

Pay Piyasası’nda işlem gören sermaye piyasası araçları için takas tarihi, işlem gününü takip eden ikinci iş günü (T+2) olarak uygulanıyor.

Son dönemde küresel finans piyasalarında takas süresinin kısaltılması yönünde önemli gelişmeler yaşanırken, ABD 28 Mayıs 2024 tarihinde "T+1" (işlem gününü takip eden 1. iş günü)  geçişini gerçekleştirdi. Avrupa Birliği (AB), İsviçre ve İngiltere "T+1" sistemine geçiş için 11 Ekim 2027 tarihini hedefledi.

İşlem maliyetlerinin azaltılması amaçlanıyor

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Sermaye piyasalarında işlem yapan yatırımcıların işlem maliyetlerini azaltmak, işlem sonrası risklerini azaltmak ve küresel piyasaların işlem sonrası süreçleri ile uyumlanabilmek amacıyla, 'T+1' takas döngüsüne geçişin uygulanabilirliği, sermaye piyasasına olası etkileri ve piyasa katılımcıları açısından doğurabileceği sonuçların detaylı olarak değerlendirilmesi amacıyla tüm piyasa paydaşlarının konuya ilişkin görüşlerinin alınacağı bir değerlendirme sürecini başlatmış bulunduğumuzu kamuoyuna saygı ile duyururuz."
 

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