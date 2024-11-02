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Ekonomi
TRT Haber 02.11.2024 10:26

Tüm zamanların en yüksek ekim ayı ihracat rakamına ulaşıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ekimde Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ekim rekorunu kırdık. İhracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artış ile 23,6 milyar doları aştı" dedi.

Tüm zamanların en yüksek ekim ayı ihracat rakamına ulaşıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Antalya’da ekim ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

Bakan Bolat, "Ekimde Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ekim rekorunu kırdık. İhracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artış ile 23,6 milyar doları aştı. Ekim ayında da gelen rekor ile son 15 ayın 10’unda o ayın ihracat rekorunu kırdık." dedi.

Bolat, "2024 yılının ilk 10 ayında ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,2 oranında artışla 216,4 milyar dolara yükseldi." diye konuştu.

Ayrıntılar gelecek...

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İhracat Ömer Bolat Ticaret Bakanlığı
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