Açık 5.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 02.11.2024 02:50

Deprem bölgesindeki mükelleflerin borçları ertelendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 4 il ve 2 ilçedeki mükelleflerin, yapılandırma başvuru ile ödeme süreleri uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Deprem bölgesindeki mükelleflerin borçları ertelendi

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde devam eden mücbir sebebe istinaden bazı alacakların yeniden yapılandırılması ve taksit ödeme süreçleri yeniden belirlendi.

Sözkonusu karar, Gaziantep ilinin Islahiye ve Nurdağı ilçeleri için de geçerli olacak.

Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, 6 Şubat 2023 ile 30 Kasım 2024 tarihleri arasında ödenmesi gereken taksitlerin süresi azami 12 ay uzatıldı.

Taksit sayısının on ikiden fazla olması halinde ise fazla olan taksitler on ikinci taksitle birlikte ödenecek.

ETİKETLER
Deprem Borç Yapılandırma Hazine ve Maliye Bakanlığı
Sıradaki Haber
S&P, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:18
Kayseri'de 20 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
02:17
Ankara’da kullanılmayan ahırda yangın çıktı
02:15
Edirne'de kamyonete otomobil çarptı: 6 yaralı
01:37
Soykırımcı İsrail Lübnan'ın doğusuna saldırdı: 52 kişi hayatını kaybetti
00:43
Kocaeli'de Osmanlı ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen eserler ele geçirildi
03:11
Düzce'de araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Sel, İspanya'yı yıktı geçti: Ölü sayısı 250'ye çıktı
Sel, İspanya'yı yıktı geçti: Ölü sayısı 250'ye çıktı
FOTO FOKUS
Küçükçekmece'de su borusu patladı: Sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı
Küçükçekmece'de su borusu patladı: Sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ