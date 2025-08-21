Az Bulutlu 25.3ºC Ankara
Ekonomi
AA 21.08.2025 10:33

Tüketici güven endeksi ağustosta arttı

Tüketici güven endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,9 artışla 84,3 oldu.

Tüketici güven endeksi ağustosta arttı
[Fotoğraf: DepoPhoto]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, temmuzda 83,5 iken bu ay yüzde 0,9 artışla 84,3 olarak kayıtlara geçti.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, yüzde 2,6 artarak 68,2'den 70'e çıktı.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, temmuzda 84,6 iken bu ay yüzde 0,9 azalış kaydederek 83,8'e düştü.

Geçen ay 79 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, yüzde 0,7 düşüşle bu ay 78,4 olarak hesaplandı.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise geçen ay 102,3 iken bu ay yüzde 2,5 artışla 104,8'e çıktı.

