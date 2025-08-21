Az Bulutlu 25.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 21.08.2025 10:05

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,55 yükselişle 11.195,98 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,58 değer kazanarak 11.134,73 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 61,25 puan ve yüzde 0,55 artışla 11.195,98 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,96, holding endeksi yüzde 0,55 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,37 ile tekstil deri, tek kaybettiren ise yüzde 0,07 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, bugün ABD'de başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek mesajlar yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 seviyelerinin direnç, 11.100 ve 11.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Borsa Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
Türkiye'de yüksek sıcaklıklar, elektrik tüketimini rekor seviyeye çıkardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:53
Karadeniz'deki keşfin 5. yılında 4 milyon hanenin gaz ihtiyacı karşılanıyor
10:34
Tüketici güven endeksi ağustosta arttı
10:31
Zelenski: Putin ile görüşme Türkiye, İsviçre veya Avusturya'da olabilir
10:27
Pil yutan hasta endoskopiyle sağlığına kavuştu
10:51
ABD'de uçuş sırasında bir uçağın kanadındaki flap kısmen koptu
10:25
İstanbul Valiliği, stant açıp sesli yardım toplama faaliyetlerini yasakladı
TDV, Gazze'ye 35 milyon dolara yakın insani yardım ulaştırdı
TDV, Gazze'ye 35 milyon dolara yakın insani yardım ulaştırdı
FOTO FOKUS
Afetzedelere hem ucuz hem temiz enerji kullanma imkanı sunuluyor
Afetzedelere hem ucuz hem temiz enerji kullanma imkanı sunuluyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ