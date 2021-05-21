Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,6 oranında azaldı; nisan ayında 80,2 olan endeks, mayıs ayında 77,3 oldu.

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Nisan ayında 64,0 iken, mayısta yüzde 3,8 oranında azalarak 61,5 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi nisanda 81,0 iken, mayısta yüzde 5,5 oranında azalarak 76,6 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 78,8 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi nisanda 82,9 iken, mayısta yüzde 4,9 oranında azalarak 78,8 oldu.