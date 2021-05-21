Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik destekler sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı yeni bir destekleme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Üreticilere inşaat, makine ve ekipman desteği

Üreticiye yeni ahır yapımı veya kapasite artışı için inşaat desteği verilecek. Açık besi yapan üretici de barınak amaçlı çadır desteği alabilecek.

Destek programında makine, alet ve ekipman alımı da yer alıyor.

En az bir yıldır faaliyette olan üreticilerin yararlanabileceği destek programı çerçevesinde, inşaat ve çadır için yüzde 50, makine ve ekipmanlar için ise yüzde 30 oranında hibe ödemesi yapılacak.