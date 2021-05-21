Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 00:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hayvancılık için hibe destekleri açıklandı
[Fotoğraf: AA]
Büyükbaş ve küçükbaş üreticilerine inşaat, makine ve ekipman desteği verilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı hibe karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik destekler sürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı yeni bir destekleme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Üreticilere inşaat, makine ve ekipman desteği
Üreticiye yeni ahır yapımı veya kapasite artışı için inşaat desteği verilecek. Açık besi yapan üretici de barınak amaçlı çadır desteği alabilecek.
Destek programında makine, alet ve ekipman alımı da yer alıyor.
En az bir yıldır faaliyette olan üreticilerin yararlanabileceği destek programı çerçevesinde, inşaat ve çadır için yüzde 50, makine ve ekipmanlar için ise yüzde 30 oranında hibe ödemesi yapılacak.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Resmi Gazete Hayvancılık
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