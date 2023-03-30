Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, ilk akıllı cihazı T10X’i kullanıcılarla buluşturmanın heyecanını yaşarken, kesintisiz kullanıcı deneyimi hedefi doğrultusunda Trugo markasıyla sürdürdüğü şarj cihazı kurulumlarına da ülkenin dört bir yanında aralıksız devam ediyor.

İlk cihazlarını İstanbul ve Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası olan Bolu’da kuran Trugo, Bursa, İstanbul, Samsun, Sakarya, Düzce, Ankara, Kocaeli, Van ve Denizli’de de kurulumlarını tamamladı. Kendi hizmet noktalarının yanı sıra Shell ile de iş birliği yapan Togg, Trugo’nun hedefleriyle uyumlu olarak belirlenen Shell istasyonlarında da cihaz kurulumlarını sürdürüyor. Trugo’nun kurduğu istasyonlar tüm elektrikli araç kullanıcıları tarafından kullanabilecek.

Yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanılıyor

Açıklamaya göre, 180 kW ve üzeri cihazlarla tüm elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz bir deneyim sunmayı hedefleyen Trugo, yüksek performanslı şarj cihazlarıyla bir bataryanın doluluk oranının 30 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20’den yüzde 80’e ulaşmasını sağlıyor.

Cihazlarda, yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynakları kullanılıyor. Türkiye’deki tüm elektrikli araç sahiplerinin erişimine açık olan yüksek performanslı şarj ağı sayesinde kullanıcıların menzil endişesi de ortadan kalkıyor.

Trugo mobil uygulaması ve web sitesi de hizmette

Tüm elektrikli araç kullanıcıları, Türkiye genelinde kurulan şarj ağını Trugo mobil uygulaması ve web sitesi üzerinden takip edebilecek. App Store ve Google Play üzerinden kullanıcıların hizmetine sunulan mobil uygulama kullanıcılara sorunsuz bir şarj deneyiminin kapısını açıyor. Kullanıcılar, Trugo mobil uygulaması ile kendilerine en uygun istasyonu bulabilecek, şarj sürecini takip edebilecek, şarjın tamamlandığını görebilecek, geçmiş şarj uygulamalarına erişebilecek ve şarj ödemesini yapabilecek.

Trugo mobil uygulaması kullanıcıları yakınlarındaki Trugo istasyonunu ararken eczane, kafe, oyun parkı, AVM, restoran gibi ihtiyaçlarına göre de arama yapabilecek. Kullanıcılar, anlık boş olan/müsait olan şarj istasyonlarını da görebilecekler.

Trugo User Care / Kullanıcı İlgi Merkezi 7/24 hizmet verecek

Şarj işlemi, Togg T10X dahil şarj cihazlarıyla uyumlu şarj soketi kullanan tüm elektrikli araçlar için aynı aşamalardan oluşuyor. Kullanıcılar istasyona geldiğinde soketi araçlarına bağlayıp, mobil uygulama ile şarj işlemini başlatacak ve araçlarını şarj ederken diledikleri anda şarjı durdurup yolculuklarına devam edebilecekler.

Şarj deneyimi sırasında herhangi bir sorunla karşılaşan kullanıcılar, 7/24 hizmet veren Trugo User Care / Kullanıcı İlgi Merkezi’nden destek alabilecek. Merkezde görev yapan danışman seviyesindeki uzmanlar, kullanıcıların her türlü soru, bilgi, destek ve yardım talebinde çözüm noktası olacak.

"2023 sonunda 81 ilimizdeki kurulumları tamamlamayı hedefliyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, Türkiye’de ihtiyaç duyulan şarj altyapısı için aralıksız çalıştıklarını belirterek şunları kaydetti:

"T10X’i kullanıcılarımızla buluşturmanın heyecanını yaşarken, ülkemizde uçtan uca elektrikli araçlarla seyahat etmeyi mümkün kılacak yüksek performanslı şarj cihazlarımızın kurulumlarını da farklı bölge ve şehirlerimizde sürdürüyoruz. Kullanıcıların şarj ağımızdan maksimum fayda sağlaması için geliştirdiğimiz Trugo mobil uygulamamız ve web sitemiz de hizmete girdi. Kullanıcılar, Trugo’nun dünyasını ve mobilite ekosisteminin sunduğu avantajları ve bir süre sonra da kurulum çalışmaları devam eden ya da tamamlanan şarj istasyonlarının bilgilerini mobil uygulama ve web sitesi üzerinden de takip edebilecek. 2023 sonunda 81 ilimizdeki kurulumları tamamlamayı hedefliyoruz. Tüm elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz ve sorunsuz bir deneyim yaşatmak için çalışmaya devam edeceğiz."