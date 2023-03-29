Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi, Togg'u manşetine taşıdı. Gazete "Türk Teslası TOGG’a yoğun rağbet var" başlığını attı.

Yüksek talep nedeniyle planlanandan daha fazla sayıda aracın çekilişle sahibine teslim edileceği yazıldı.



"Türkiye'de geliştirilen ilk elektrikli otomobil piyasaya çıkıyor" cümlesiyle başlayan haberde ön siparişin 100 bin adedi geçmesi üzerine, 2023'te teslim edilecek akıllı cihaz sayısının 12 binden, 20 bine çıkarıldığı bildirildi.



TOGG'a ilgi duyan ancak Türkiye dışında yaşayan müşterilerin biraz daha beklemek zorunda kalacakları not edildi.



Batı Avrupa pazarlarına ihracatın 2024'te gerçekleşeceğine işaret edildi.

Frankfurter Allgemeine Zeitung'un haberinde sonbaharda başlayan mevcut üretim kapasitesinin yılda 100 bin araç olduğu vurgulandı.Bunun kademeli olarak 175 bine çıkarılacağı ve hizmet yelpazesinin genişletileceği belirtildi.2030'a kadar hedeflenenin de bir milyon araba satışı olduğunu duyurdu.