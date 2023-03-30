Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 15:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mart enflasyonu pazartesi günü açıklanacak
[Fotograf: AA]
Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı enflasyon rakamlarını 3 Nisan Pazartesi günü açıklayacak. TÜFE ekimde bir önceki aya göre yüzde 3,15 artış göstermişti.
Tüketici Fiyat Endeksi şubatta aylık bazda yüzde 3,15 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 55,18 olarak kaydedilmişti.
3 Nisan Pazartesi günü, yılın 3. enflasyon verilerini oluşturacak olan mart ayı enflasyon rakamları açıklanacak.
Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,65, şubatta 3,15 olarak gerçekleşti.
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