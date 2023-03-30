Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 24 Mart ile biten haftada 145 milyar 898 milyon 852 bin lira artarak 10 trilyon 212 milyar 739 milyon 46 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,7 artışla 5 trilyon 800 milyar 38 milyon 579 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,7 artarak 4 trilyon 15 milyar 105 milyon 912 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 221 milyar 643 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 186,5 milyar doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 24 Mart itibarıyla 1 milyar 665 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,5 artarak 1 trilyon 191 milyar 373 milyon 583 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 1,6 artışla 921 milyar 198 milyon 222 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 4,2 yükselişle 794 milyar 83 milyon 147 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 352 milyar 203 milyon 129 bin lirası konut, 49 milyar 41 milyon 739 bin lirası taşıt ve 790 milyar 128 milyon 715 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 24 Mart ile biten haftada 118 milyar 804 milyon 17 bin lira artarak 8 trilyon 67 milyar 96 milyon 107 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,1 artış kaydetti.