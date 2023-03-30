Ev satın alınırken en çok dikkat edilen kriterlere şimdi bir yenisi daha eklendi. Artık ev satın alacak kişiler 'kiracısız ev' tercih ediyor. Bunun en büyük sebebi ise artan kira bedelleri.

Önceden evini satmak isteyen vatandaşlar, ilana "kiracısı hazır" ev yazıyordu ancak artık bu durum değişti. Çünkü ev satın alacak pek çok kişi evde kiracı olmasını istemiyor. Haliyle verilen ilanlarda 'kiracısız ev' yazıyor.

Gayrimenkul Uzmanı Bedri Yılmaz, "Eğer yatırım için istiyorsa eski kiracı istemiyor. Çünkü etraftarki kiralar bugün 3-4 bin liraysa, 7-8-8 bin TL'ye iki misli kiraya vereceği için kesinlikle boş istiyor " dedi.

Kiracı evi boşaltmak istemezse satın alan kişinin tahliye davası açması gerekiyor. Eğer yeni ev sahibi kendisi oturacaksa 6 ay önceden bildirimde bulunmalı.

Kiracı tahliye edildikten sonra tapuya gidilmeli

Ev almak isteyenlerin özellikle kiracı konusunu garantiye alması gerektiğinin önemine işaret eden Yılmaz, kiracı tahliye edildikten sonra ya da içindeki kiracıdan tahliye taahhüdü aldıktan sonra tapuya gidilmesi gerektiğini söyledi.

Oturduğu ev satılan kiracı ne yapmalı?

Yılmaz, şunları söyledi:

"Kiracı 5 yılı doldurmadıysa 'ben evimi satıyorum' diyenlere inanmaması lazım. Eğer oturmak istiyorsa, noterden yazılı olarak tebligat göndermesini istesinler. Ev sahibi onu göndersin eğer ihtiyacı varsa, akrabası oturacaksa. Aksi taktirde kendisi oturmadığı taktirde başkasına 3 yıl içerisinde kiraya o yeri veremez."

Uzmanlara göre, mevcut kiracı ve evi satın alacak kişinin uzlaşması en önemlisi.

Haber: İlsu Güven