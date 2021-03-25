Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EİB) Başkanı Hayrettin Uçak, tropikal meyve ihracatıyla ilgili açıklama yaptı.

Uçak, tarım ve gıdada markalaşmanın yolunun, katma değerli ürün üretmekten, dünyanın talep ettiğini üretmekten geçtiğini söyledi.

"Türkiye, tropikal meyvede ithal eden ülke konumundan şu anda 57 farklı ülke ve bölgeye ihraç eden ülke konumuna geldi. Türkiye geneli tropikal meyve ihracatımız 2018 yılında 4 milyon 690 bin dolar, 2019 yılında 5 milyon 110 bin dolarken 2020 yılında 6 milyon 461 bin dolara ulaştı. Ülkemizde yetiştirilen, ihraç edilen tropikal meyve çeşitlerini artırarak katma değer zincirimizi gitgide büyütüyoruz."

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Ejder meyvesi, papaya, guava armudu, mango, ananas...

Hayrettin Uçak, kivi ve avokado ile başladıkları yola şu ürünlerle devam ettiklerini söyledi:

"Ejder meyvesi, çarkıfelek, karambola, papaya, mangost, guava armudu, mango, ananas, Hindistan cevizi, yaban mersini, kumkuat gibi ürünleri ekleyerek tropikal meyvede ürün gamımızı genişlettik. Türkiye, iklimi, toprağı, biyoçeşitliliği, coğrafi konumuyla planlı, programlı ve iyi tarım uygulamalarına bağlı kalarak geleneksel ürünler kadar yeni alternatif ürünleriyle de daha fazla pazara ulaşabilecek, ihracatını daha üst seviyelere taşıyacak konumdadır."

Uçak, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin devreye girmesiyle Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatının 30 milyar dolara çıkacağına inandığını anlattı.