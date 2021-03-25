Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, LEADER Projesi kapsamında 15 il için “Yerel Eylem Gruplarının (YEG) Kurulmasına Yönelik Lansman Toplantısı”nda konuştu.

Pakdemirli, "Mazot ve gübre desteğini yarın itibarıyla ödüyor olacağız. Destek miktarımız 4 milyar 79 milyon 656 bin lira." dedi.

Pakdemirli, çiftiçilere yönelik mazot ve gübre desteği ile ilgili açıklamalarda bulundu.