Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 11:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mazot ve gübre desteği yarın hesaplara yatacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftiçilere yönelik mazot ve gübre desteğinin yarın itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlanacağını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, LEADER Projesi kapsamında 15 il için “Yerel Eylem Gruplarının (YEG) Kurulmasına Yönelik Lansman Toplantısı”nda konuştu.
Pakdemirli, "Mazot ve gübre desteğini yarın itibarıyla ödüyor olacağız. Destek miktarımız 4 milyar 79 milyon 656 bin lira." dedi.
Pakdemirli, çiftiçilere yönelik mazot ve gübre desteği ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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