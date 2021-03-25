Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, yılın ilk iki ayında 30 ülkeye 7 bin 376 ton Karadeniz somonu satıldı.

Karadeniz somonu ihracatı, 4 bin 195 ton karşılığı 22 milyon 494 bin 67 dolar döviz girdisi elde edilen ocak-şubat 2020'ye göre miktar bakımından yüzde 76, değer bakımından yüzde 63 artış gösterdi.

Rusya, Almanya ve Vietnam, en fazla dış satım yapılan ülkeler olarak sıralandı.

Dış satımda Rusya ilk sırada

Bu dönemde Rusya'ya 20 milyon 193 bin 110 dolar karşılığında 4 bin 244 ton Karadeniz somonu satıldı. Rusya'yı 10 milyon 222 bin dolarla Almanya, 2 milyon 49 bin dolarla Vietnam izledi.

Geçen yılın ilk iki ayından farklı olarak İspanya, Beyaz Rusya ve Azerbaycan-Nahçıvan'a da Karadeniz somonu ihraç edildi.