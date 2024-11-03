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Ekonomi
AA 03.11.2024 10:23

Trakya'dan ekimde 195 milyon dolarlık ihracat

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan, geçen ay 195 milyon 13 bin 690 dolarlık ihracat yapıldı.

Trakya'dan ekimde 195 milyon dolarlık ihracat
[Fotograf: AA]

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Trakya ihracatta demir ve demir dışı metaller sektörleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörlerinde ön plana çıktı.

Ekim ayında bölgede en çok ihracat 174 milyon 57 bin 370 dolar ile Tekirdağ'dan gerçekleştirildi.

Kentten bir önceki yılın aynı döneminde 158 milyon 513 bin 50 dolarlık dış satım yapılmıştı.

Bölgede 2. sırada yer alan Kırklareli'nden 12 milyon 580 bin 900 dolar, Edirne'den de 8 milyon 375 milyon 420 dolarlık ihracat yapıldı.

Tekirdağ'da geçen ay demir ve demir dışı metaller sektörlerinde 46 milyon 110 bin 350 dolarlık ürün ihracatı yapılırken, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörlerinde Kırklareli'nden 5 milyon 920 bin 550 dolar, Edirne'den de 2 milyon 551 bin 810 dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Tekirdağ'dan en çok ihracat Almanya'ya, Kırklareli ve Edirne'den de Bulgaristan'a gerçekleştirildi.

Bölgeden ocak-ekim döneminde toplam 1 milyar 859 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

ETİKETLER
Kırklareli Edirne Tekirdağ İhracat Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
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