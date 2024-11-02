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Ekonomi
AA 02.11.2024 15:06

Güneydoğu'nun ekim ayı ihracatı 1 milyar doları aştı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden ekim ayında 1 milyar 77 milyon 606 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Güneydoğu'nun ekim ayı ihracatı 1 milyar doları aştı
[Fotograf: AA]

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yaptığı yazılı açıklamada, ekim ayında bölgeden yapılan ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 azaldığını belirtti.

Kileci, şunları kaydetti:

"Bölgenin toplam ihracatı 1 milyar 77 milyon 606 bin dolar olarak kaydedildi. Cumhuriyet Bayramı'nın hafta içine denk gelmiş olması nedeniyle rakamlarımızda​​​​​​​ bir miktar azalma yaşansa da ihracatçılarımız 1,1 milyar dolara yakın ihracata imza atmış oldu. Bugün bu rakamlara baktığımızda görüyoruz ki ihracatçılarımız tüm zorluklara rağmen üretmeye ve gelişmeye devam ediyor."

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