Güneydoğu'nun ekim ayı ihracatı 1 milyar doları aştı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yaptığı yazılı açıklamada, ekim ayında bölgeden yapılan ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 azaldığını belirtti.

Kileci, şunları kaydetti:

"Bölgenin toplam ihracatı 1 milyar 77 milyon 606 bin dolar olarak kaydedildi. Cumhuriyet Bayramı'nın hafta içine denk gelmiş olması nedeniyle rakamlarımızda​​​​​​​ bir miktar azalma yaşansa da ihracatçılarımız 1,1 milyar dolara yakın ihracata imza atmış oldu. Bugün bu rakamlara baktığımızda görüyoruz ki ihracatçılarımız tüm zorluklara rağmen üretmeye ve gelişmeye devam ediyor."